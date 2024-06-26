В "Дії" запустили нову послугу: які дані тепер стали доступнішими

Йдеться також і про дітей.

На порталі "Дія" запустили нову послугу. Тепер онлайн можна актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив 26 червня.

Зокрема, стане можливо виправляти помилки в реєстрі про зареєстроване місце проживання саме через "Дію".

"Запускаємо на порталі "Дія" нову послугу – онлайн зможете актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання в кілька кліків", – додав міністр.

Як зрозуміти, що вам потрібно оновити дані про реєстрацію

Послугою в застосунку можна скористатися, якщо:

виникла помилка в разі замовлення витягу про місце проживання в "Дії";

дані у вашому або дитячому витягу втратили актуальність;

немає місця проживання в паспорті в "Дії", хоча ви зареєстровані;

хибна дата реєстрації в цифровому паспорті.

Також можна оновити ці дані про дитину.

"Їй витяг про реєстрацію потрібен, коли йде до садочка чи школи. Що важливо. Це не зміна зареєстрованого місця проживання, це оновлення даних про нього. На цьому етапі послуга доступна по всій країні, крім деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій, Одеси й Миколаєва – повний перелік у коментарях залишу. Подбайте, щоб у реєстрі про вас були актуальні дані. З "Дією" це легко зробити", – наголосив міністр.

Нагадаємо, днями міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що послуга е-бронювання буде запущена вже за декілька тижнів. Вона також з'явиться на порталі "Дія".

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