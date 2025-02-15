Хто з чоловіків може отримати паспорт за кордоном: пояснення від ДМС

В ДМС зазначили, що інформація про таких громадян передаватиметься Міністерству оборони.

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які подали документи на оформлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть отримати готові паспорти за кордоном без необхідності пред'являти додаткові документи.

Про це повідомила Державна міграційна служба України.

"Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном, без пред'явлення будь-яких додаткових документів. Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуться у порядку черговості подання документів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що інформація про таких громадян передаватиметься Міністерству оборони, і вони автоматично ставитимуться на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, в Україні відновили видавання паспортів чоловікам за кордоном.

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