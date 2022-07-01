На Дніпропетровщині на водоймі потонув чоловік: його тіло шукали добу

На Дніпропетровщині на водоймі потонув чоловік: його тіло шукали добу

На Дніпропетровщині водолази витягнули з води тіло чоловіка, який напередодні потонув на водоймі в Нікопольському районі.

Чоловік перебував у 70 метрах від берега на глибині трьох метрів.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

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Як стало відомо, вдень 30 червня рятувальникам від поліцейських надійшла інформація, що в селі Катьощино Томаківської селищної громади під воду пішов чоловік 1983 року народження.

“Рятувальники обстежували водойму до настання темряви. Проте тіло чоловіка не виявили. Сьогодні (1 липня, - ред.) до пошукових робіт долучились водолази Нікопольської міської комунальної аварійно-рятувальної служби. Потонулого виявили на відстані 70 метрів від берега та на глибині 3 метри. Водолази доправили тіло загиблого чоловіка до берега та передали співробітникам поліції”, - розповіли в пресслужбі ДСНС області.

Нагадаємо, що жителька Київщини мріяла стати "міністром освіти" на окупованих територіях і за це здавала позиції ЗСУ

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