В Дніпрі Інтерпайп Пінчука спільно з міською владою модернізує технічну освіту

Нові лабораторії увійдуть до екосистеми технічної освіти, яку з 2019 року разом із міською владою послідовно розбудовує компанія Інтерпайп Віктора Пінчука. Наразі це 20 сучасних освітніх локацій та система міжшкільних заходів та змагань. Її мета – зацікавити дітей та молодь технічними професіями, необхідними на сучасному виробництві.

“Ми працюємо з дітьми з 2016 року і розуміємо – єдиний шанс зацікавити їх сучасною промисловістю і згодом побачити в своїх цехах, це створити для них цікавий досвід. В таких лабораторіях діти разом з викладачами власноруч збирають, програмують, лагодять, налаштовують роботів, які по факту є зменшеною копією нашого промислового обладнання. І це значно цікавіше за суто теоретичні заняття. Маємо надію, хтось з цих дітей обов’язково захопиться мехатронікою та обере її як професію”, - зазначає директорка з комунікацій Інтерпайп Людмила Новак.

Освітні локації промисловці і міська влада будують спільно. Інтерпайп бере на себе змістовну частину – закупівлю меблів, ноутбуків, симуляторів промислового обладнання, верстатів тощо, приймає участь в адаптації навчальних програм. Місто забезпечує гідні умови: на етапі підготовки в навчальних локаціях проводять капітальний ремонт.

Завдяки збудованій екосистемі молодь може рухатись двома освітніми маршрутами. Мета першого – підготувати кваліфікованого робітника, який може працювати на складному сучасному обладнанні. Знайомство з професією починається в кабінетах праці в школах, продовжується у ПТУ.

Другий маршрут має на меті підготовку інженера, який володіє сучасними знаннями, зокрема, з мехатроніки. Починається цей маршрут в шкільних лабораторіях, продовжується в НТУ “Дніпровська політехніка”, де юнаки і дівчата опановують професію інженера-мехатроніка і далі можуть побудувати кар'єру на заводі.

Наразі екосистема сучасної технічної освіти охоплює в Дніпрі близько 13 тисяч дітей. В поточному році до відкриття готуються ще чотири сучасні освітні локації – шкільні кабінети праці та майстерні верстатників в професійно-технічному училищі.