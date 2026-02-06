ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
2 хв

В Дніпрі Інтерпайп Пінчука спільно з міською владою модернізує технічну освіту

В дніпровських навчальних закладах продовжують модернізувати технічну освіту. Днями в місті відрили три нові шкільні технічні лабораторії. В них проводитимуть практичні заняття з мехатроніки – науки на стику математики, фізики та програмування. Школярі працюватимуть зі зменшеними копіями промислових роботів та навіть цілих автоматизованих ліній.

В Дніпрі Інтерпайп Пінчука спільно з міською владою модернізує технічну освіту

Нові лабораторії увійдуть до екосистеми технічної освіти, яку з 2019 року разом із міською владою послідовно розбудовує компанія Інтерпайп Віктора Пінчука. Наразі це 20 сучасних освітніх локацій та система міжшкільних заходів та змагань. Її мета – зацікавити дітей та молодь технічними професіями, необхідними на сучасному виробництві.

“Ми працюємо з дітьми з 2016 року і розуміємо – єдиний шанс зацікавити їх сучасною промисловістю і згодом побачити в своїх цехах, це створити для них цікавий досвід. В таких лабораторіях діти разом з викладачами власноруч збирають, програмують, лагодять, налаштовують роботів, які по факту є зменшеною копією нашого промислового обладнання. І це значно цікавіше за суто теоретичні заняття. Маємо надію, хтось з цих дітей обов’язково захопиться мехатронікою та обере її як професію”, - зазначає директорка з комунікацій Інтерпайп Людмила Новак. 

Освітні локації промисловці і міська влада будують спільно. Інтерпайп бере на себе змістовну частину – закупівлю меблів, ноутбуків, симуляторів промислового обладнання, верстатів тощо, приймає участь в адаптації навчальних програм. Місто забезпечує гідні умови: на етапі підготовки в навчальних локаціях проводять капітальний ремонт.

Завдяки збудованій екосистемі молодь може рухатись двома освітніми маршрутами. Мета першого – підготувати кваліфікованого робітника, який може працювати на складному сучасному обладнанні. Знайомство з професією починається в кабінетах праці в школах, продовжується у ПТУ. 

Другий маршрут має на меті підготовку інженера, який володіє сучасними знаннями, зокрема, з мехатроніки. Починається цей маршрут в шкільних лабораторіях, продовжується в НТУ “Дніпровська політехніка”, де юнаки і дівчата опановують професію інженера-мехатроніка і далі можуть побудувати кар'єру на заводі.

Наразі екосистема сучасної технічної освіти охоплює в Дніпрі близько 13 тисяч дітей. В поточному році до відкриття готуються ще чотири сучасні освітні локації – шкільні кабінети праці та майстерні верстатників в професійно-технічному училищі.

Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie