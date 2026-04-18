В Дніпрі мобілізували батька-одинака через збій в Резерв+: що відомо

Мобілізований батько-одинак / © Радіо Свобода

Реклама

У Дніпрі 16 лютого співробітники територіального центру комплектування затримали Романа Костенка під час перевірки документів та згодом мобілізували його. Чоловік сам виховує дитину після смерті дружини.

Про це чоловік розповів в коментарі для Радіо Свобода.

За словами Романа, під час перевірки в застосунку «Резерв+» його право на відстрочку спочатку відобразилося, але одразу зникло. Він припускав, що це помилка і що в ТЦК розберуться з ситуацією, однак уже наступного дня його мобілізували. Надалі він міг вирішувати питання лише через військову частину.

Реклама

«Не хотілося жити. Я думав, що кого мені тоді захищати? Я думав, що я просто застрелюся і все. Я розумів, що якщо мені не нададуть можливості звільнитися, то дитину заберуть в дитячий будинок, а в нього і так затримка розвитку», — розповів Роман.

Вже демобілізований чоловік розповідає, що пояснював свою ситуацію — зокрема те, що сам виховує сина, який має затримку розвитку. Наступного дня після затримання його мати передала до ТЦК документи, які підтверджують підстави для відстрочки, втім це не допомогло.

За словами матері чоловіка, після того, як Роман не повернувся додому, у дитини сталася істерика.

«Він (дитина) кричав і коли я його вклала, він постійно казав „та-та-та“», — зазначила Ілона Костенко.

Реклама

Вже під час служби Роман звернувся до керівництва батальйону. Там, за його словами, одразу назвали перелік необхідних документів.

«На третій день підійшов до головного сержанту батальйону і пояснив ситуацію. Він мені одразу чітко назвав документи, які потрібні. Запитав в нього, як довго займе цей процес. Дослівно процитую, що це буде швидко, ми ж штурмовики, а не довб***и», — зазначив чоловік.

У Дніпропетровському обласному ТЦК повідомили, що за цим фактом триває службове розслідування. За офіційною інформацією, відстрочка була автоматично анульована системою із зазначенням причини як «втрата підстав».

«Остання відстрочка в нього була системою автоматично анульованою і вказана як втрата підстав. Звісно, що ситуація неприємна, діти не повинні страждати», — зазначила речниця обласного ТЦК Олена Кузіна.

Реклама

Юристка Катерина Ужва зазначає, що з формальної точки зору дії представників ТЦК, ймовірно, були законними.

«На мій погляд, конкретні особи, які здійснювали дії по його мобілізації, були більш, мабуть, людяні і уважні, то цього б просто не сталося», — додала юристка.

Сам Роман до суду звертатися не планує.

