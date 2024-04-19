В Дніпрі оголосили день жалоби за жертвами ракетної атаки

Суботу, 20 квітня, в Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних удару РФ по місту минулої вночі.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

"Шановні дніпряни, повідомляю, що розпорядженням міського голови завтра у Дніпрі оголошено жалобу", - йдеться у повідомленні.

Також міський голова уточнив, що росіяни вгатили по житловому будинку ракетою Х-22 - зброєю, що призначена для знищення авіаносців.

Нагадаємо, вночі 19 квітня Російської Федерації масовано атакувала ракетами Дніпро та область. Зокрема, ракетного удару було завдано по центру Дніпра.

Спочатку повідомлялося про кількох жертв. Втім, кількість загиблих зросла до семи. За даними ДСНС, окупанти вбили двох дітей.

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