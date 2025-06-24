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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Дніпрі та області зросла кількість загиблих від російської атаки

Кількість поранених невпинно збільшується. Наразі відомо про понад 100 постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Наслідки ворожої атаки

Наслідки ворожої атаки / © Facebook / Сергій Лисак

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки 24 червня по Дніпропетровській області стрімко зросла.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі росіяни вбили дев’ятеро мирних жителів. Ще двоє загинули внаслідок обстрілу в місті Самара. Загальна кількість загиблих у регіоні сягнула 11 осіб.

Кількість поранених невпинно зростає — наразі відомо про понад 100 постраждалих.

Нагадаємо, армія РФ 24 червня масовано атакувала Дніпро та Дніпропетровщину балістичними ракетами. За інформацією моніторингових каналів, РФ ударила ракетами «Іскандер-М».

Відомо, що через удар балістики пошкоджено потяг Одеса — Запоріжжя, біля якого стався «приліт». Вибухова хвиля пошкодила вагони. На щастя, минулося без загиблих пасажирів і працівників «УЗ».

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