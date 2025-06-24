- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2088
- Час на прочитання
- 1 хв
В Дніпрі та області зросла кількість загиблих від російської атаки
Кількість поранених невпинно збільшується. Наразі відомо про понад 100 постраждалих.
Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки 24 червня по Дніпропетровській області стрімко зросла.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Дніпрі росіяни вбили дев’ятеро мирних жителів. Ще двоє загинули внаслідок обстрілу в місті Самара. Загальна кількість загиблих у регіоні сягнула 11 осіб.
Кількість поранених невпинно зростає — наразі відомо про понад 100 постраждалих.
Нагадаємо, армія РФ 24 червня масовано атакувала Дніпро та Дніпропетровщину балістичними ракетами. За інформацією моніторингових каналів, РФ ударила ракетами «Іскандер-М».
Відомо, що через удар балістики пошкоджено потяг Одеса — Запоріжжя, біля якого стався «приліт». Вибухова хвиля пошкодила вагони. На щастя, минулося без загиблих пасажирів і працівників «УЗ».