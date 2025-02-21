В Дніпрі відкрили смартукриття за підтримки благодійного фонду Руслана Тимофєєва

5 лютого в головному корпусі Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара офіційно відкрилося друге в Україні й перше в східному регіоні смартукриття CLUST SPACE DNIPRO за підтримки фонду Руслана Тимофєєва.

Подію відвідали представники студентства, освітнього сектору та бізнесу. На заході виступили підприємець, інвестор та ініціатор проєкту Руслан Тимофєєв, керівниця проєкту CLUST SPACE Анастасія Войткевич, ректор ДНУ ім. Олеся Гончара Сергій Оковитий і головний архітектор смартукриттів для студентів Павло Пекер. AIN записали інтерв’ю, де Анастасія Войткевич і рестораторка й співвласниця локальної мережі Varfamily Анастасія Варава обговорили корпоративну відповідальність бізнесу під час війни.

Що таке CLUST SPACE?

CLUST SPACE — це благодійний проєкт мережі освітніх хабів при ВНЗ України, що поєднують функції укриття та коворкінгу. Цю ініціативу започаткував благодійний фонд TYMOFIEIEV FOUNDATION в межах соціально-корпоративної відповідальності компанії CLUST за підтримки Руслана Тимофєєва — українського підприємця, ініціатора та інвестора проєкту смартукриттів CLUST SPACE, засновника венчур-білдера CLUST і керівного партнера венчурного фонду Adventures Lab.

Руслан Тимофєєв був присутній на заході в онлайн-форматі й під час промови підкреслив, що головна місія проєкту — забезпечити безперервне та комфортне офлайн-навчання в умовах війни.

Яка мета ініціативи CLUST SPACE?

Під час промови Руслан Тимофєєв зазначив, що протягом останніх 5 років пандемія COVID-19 і війна позбавили студентів стабільного навчання в аудиторіях, що негативно впливає на кар’єру молодих фахівців. Тому фонд Руслана Тимофєєва відкриває студентам нові можливості для розвитку офлайн. Руслан Тимофєєв окреслив:

«Створення безпечних і комфортних укриттів для студентів — це інвестиція у майбутнє. Для мене особисто і для компанії CLUST підтримка безпекових ініціатив в напрямку освіти — це не просто благодійність, а стратегічне рішення, яке допомагає створювати умови для сталого розвитку країни».

Руслан Тимофєєв пояснив, чому обрав наступним містом Дніпро. Руслан Тимофєєв поділися, що східний напрямок — пріоритетний для реалізації безпекових рішень через близкість до фронту. ДНУ ім. О. Гончара — найбільший університет регіону, який прийняв багато молоді з прифронтових і окупованих територій.

«Нам важливо, щоб будь-які студентські заходи проходили в безпеці, тому ми розширюємо мережу університетських укриттів», — додав ректор ДНУ ім. О. Гончара Сергій Оковитий.

Факти та цифри про CLUST SPACE

Перший smart shelter CLUST SPACE KYIV вже понад рік працює на базі Науково-технічній бібліотеці для студентів КПІ ім. І. Сікорського, який відвідали більше ніж 66 000 людей. Смартукриття функціонує не лише як простір для заходів — хакатонів, конкурсів, презентацій тощо.

Друге смартукриття CLUST SPACE DNIPRO має площу 550 м² і може вмістити 350 людей, а його вартість склала $350 000. Простір облаштований великим оупенспейсом, капсулами для відеодзвінків, спортзоною, кафетерієм і кімнатами для переговорів.

Руслан Тимофєєв продякував партнерам проєкту: Freedom Holding Corp., Usyk Foundation, БФ Свічадо, компанія Lenovo, мережа «Епіцентр», а також компанії MOAR TECH. Її CEO та випускник КПІ ім. Сікорського Майк Савченко — перший, хто інвестував у будівництво smart shelter в Дніпрі, оскільки він був вражений простором в альма-матер і підтримав проєкт у новій локації.