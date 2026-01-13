В Дніпрі вигадали, як заживити багатоповерхівки від генераторів (відео)

У Дніпрі житлові будинки заживлюють від мобільних генераторів / © скриншот з відео

Після російської атаки енергокомпанії досі не можуть заживити низку районів лівобережжя Дніпра. Влада міста вдалася до безпрецедентного кроку — підвезення мобільних генераторів безпосередньо до багатоповерхівок.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Міський голова зазначив, що у Дніпрі доводиться вдаватися до крайніх заходів через те, що після останнього ворожого обстрілу енергетичної інфраструктури, енергокомпанії не можуть відновити електропостачання для низки районів лівобережжя Дніпра.

«Просто до будинків підвозимо мобільні генератори та заживлюємо багатоповерхівки напряму«, — написав Філатов у Мережі.

Попри -12 градусів у Дніпрі, коли замерзає навіть дизельне паливо, енергетики засинають просто на морозі. Вони не спали вже шалені 72 год.

«Робимо все, що можемо», — запевнив міський голова.

Він також звернувся до мешканців Дніпра.

«Шановні дніпряни, у кого досі немає світла. Я знаю, що важко. Але зрозумійте правильно: враховуючи ситуацію, головне, що у вас є тепло та вода. А для того, аби дати раду з усім іншим, обов’язково щось вигадаємо», — наголосив Філатов.

Причина знеструмлень у Дніпрі

Нагадаємо, Дніпропетровська область була знеструмлена 7 січня внаслідок російської атаки. У регіоні одразу ж розпочали ремонтні роботи для повернення тепло- і водопостачання.

Філатов 8 січня заявляв, що через критичні наслідки обстрілів без світла перебувають близько 800 тис. родин області. Енергетики пріоритетно заживили лікарні та каналізаційну систему. Проводилися складні роботи з відновлення роботи знеструмлених котелень. Канікули у школах були подовжені 11 січня, а дитсадки перейшли на скорочений режим роботи.