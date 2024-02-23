В Дніпрі з-під завалів будинку, в який вдарили безпілотником окупанти, дістали тіло чоловіка

Пошуки жінки, яка ймовірно була вдома під час удару, продовжуються.

У Дніпрі з-під завалі розтрощеної багатоповерхівки, в яку вночі 23 лютого потрапив російський безпілотник, дістали тіло чоловіка.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

“З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі. Щирі співчуття близьким… Пошуки жінки, яка ймовірно була вдома під час удару, продовжуються”, - написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, що російські війська в ніч проти 23 лютого атакували дронами-камікадзе Дніпро та Одесу. Ворог влучив по багатоповерхівці та іншій інфраструктурі.

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