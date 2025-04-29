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В Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію: деталі
На Дніпропетровщині стартувала обов’язкова евакуація в примусовому порядку сімей з дітьми з чотирьох сіл.
В Дніпропетровської області запроваджено обов’язкову примусову евакуацію родин з дітьми або їх законними представниками з сіл Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка.
Про це повідомила Межівська СТГ.
Відповідне розпорядження № 7963/0/527-25 25 квітня 2025 року підписав очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Евакуація буде здійснюватися транспортними засобами за попереднім погодженням дати та часу виїзду з обов’язковою реєстрацією у збірному пункті с-ща Межова», — йдеться в повідомленні.
Що взяти з собою?
Документи, гроші та банківські картки;
Ліки, воду та їжу на кілька днів;
Телефон із зарядним пристроєм;
Теплий одяг, взуття та необхідні речі.
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