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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію: деталі

На Дніпропетровщині стартувала обов’язкова евакуація в примусовому порядку сімей з дітьми з чотирьох сіл.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Примусова евакуація

Евакуація в Дніпропетроській області / © facebook/Андрій Нєбитов

В Дніпропетровської області запроваджено обов’язкову примусову евакуацію родин з дітьми або їх законними представниками з сіл Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка.

Про це повідомила Межівська СТГ.

Відповідне розпорядження № 7963/0/527-25 25 квітня 2025 року підписав очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Евакуація буде здійснюватися транспортними засобами за попереднім погодженням дати та часу виїзду з обов’язковою реєстрацією у збірному пункті с-ща Межова», — йдеться в повідомленні.

Що взяти з собою?

  • Документи, гроші та банківські картки;

  • Ліки, воду та їжу на кілька днів;

  • Телефон із зарядним пристроєм;

  • Теплий одяг, взуття та необхідні речі.

Нагадаємо, військовий експерт відповів, чи суне ворог на Дніпропетровщину.

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