В Дніпропетровській області у місцевого мешканця вдома знайшли гігабайти дитячої порнографії

В Дніпропетровській області у місцевого мешканця вдома знайшли гігабайти дитячої порнографії

Пристрій, на якому зберігався заборонений контент, відправили на експертизу.

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в розповсюдженні дитячої порнограіі.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, заборонений контент зберігав на своєму комп'ютері і поширював 59-річний мешканець Першотравенська. Під час санкціонованих обшуків у нього вилучили і направили на експертизу системний блок і wi-fi-роутер.

“Обшук за місцем мешкання фігуранта проводився в рамках кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 301-1 (“Получение доступа к детской порнографии”) КК України. Вилучені речові докази направили на проведення відповідної експертизи, за результатами якої буде вирішуватися питання про вручення повідомлення про підозру чоловіку. Триває досудове розслідування”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Херсонській області затримали чоловіка, якого підозрюють у руйнуванні могил на цвинтарі. Ним виявився 33-річний житель Комишан.

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