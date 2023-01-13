В Дніпропетровській області застосують екстрені відключення світла: що сталося

В регіоні графіки не діють.

У п'ятницю, 13 січня, в Дніпропетровській області будуть застосовувати екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили на сайті компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Зазначається, що наразі графіки стабілізаційних вимкнень, які були складені раніше, не діють. Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

Напередодні у компані повідомляли, що кількість відключень збільшується через посилення морозів та частіше використання обігрівачів, а також повернення промислових підприємства до роботи. Крім того, енергосистема досі оговтується від обстрілів. У ній зберігається суттєвий дефіцит електроенергії, наголошують у ДТЕК.

Нагадаємо, від 1 січня Україна імпортує невеликі обсяги електроенергії із європейських країн. У Міненерго розраховують, що постачання збільшуватиметься. Обсяги постачання залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків.

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