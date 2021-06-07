В Донецькій області трирічний хлопчик сперся на москітну сітку і випав з вікна п’ятого поверху

Дитину госпіталізували.
У неділю ввечері, 6 червня, у м. Курахове Донецької області трирічний хлопчик випав з вікна п’ятого поверху. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медзакладу в Маріуполі.
Як розповіли в поліції Донеччини, трирічний хлопчик заліз на підвіконня, сперся на москітну сітку та випав з вікна. В родині загалом виховується четверо дітей.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 2 ст. 115 ККУ з позначкою "нещасний випадок". Детальні обставини події встановлюються.
Правоохоронці зазначили, що з початку року це вже друга дитина на Донеччині, яка випала з вікна багатоповерхівки. Ще один 11-річний хлопчик з Бахмута зірвався з недобудованої будівлі та загинув.
Нагадаємо, у Вінницькій області 3-річний хлопчик випав з балкону п’ятого поверху і вижив. Дитина впала на мотузки для білизни, це і пом'якшило падіння.