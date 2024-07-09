В Донецьку окупант підірвав друга бо подумав, що той працює на ЗСУ

Сталося це, коли троє чоловіків випивали. Якоїсь миті один з них вирішив, що інший працює на українську армію.

В тимчасово окупованому Донецьку російський окупант підірвав гранатою свого “товариша по чарці”. Він запідозрив, що той працює на ЗСУ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Денис Казанський.

Як стало відомо, мешканець тимчасово окупованого Донецька запідозрив свого товариша у роботі на ЗСУ та підірвав його гранатою. А сталося це, коли троє чоловіків випивали. Якоїсь миті один з них вирішив, що інший працює на українську армію.

“Він намагався його “розколоти”, а коли не вийшло - дістав гранату та підірвав її. Двох постраждалих відвезли до лікарні з осколковими пораненнями. Обвинувачений у всьому зізнався, вже затриманий, чекає вирок”, - пише російський телеграм-канал.

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку зафіксували потужні прильоти по позиціях ППО.

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