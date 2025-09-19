В Донецькій ОВА спростували, що троє дітей залишалися без нагляду: усі деталі скандалу / © Місто Добра - City of Goodness

Начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова спростувала інформацію про те, що троє дітей із Білозерської громади понад рік перебували без нагляду.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Дійсно, є родина, але… не в Покровській, а в Білозерській міській територіальній громаді. Складається з матері і трьох дітей. Дві дитини мають вроджену тяжку форму дитячого церебрального паралічу та супутні захворювання і їх вага — це наслідок хвороби. Цим хлопчикам 13 років. А молодший син Платон, якому 10 років, абсолютно здорова дитина», — сказала Рижакова.

Представниця ОВА зазначила, що родина не перебувала на обліку соціальних служб, а мати самостійно доглядала за дітьми.

«Вказують, що матір страждала на психічні розлади, а також вживала психотропні речовини. Але вона на обліку у лікаря-психіатра чи лікаря-нарколога не перебувала», — зазначила представниця ОВА.

Історія набула розголосу, коли молодший син Платон перестав виходити на зв’язок зі школою через переїзд родини. В цей час вони налаштовували онлайн-зв’язок, аби дитина змогла приэднуватися на заняття. Це змусило директора звернутися до Служби у справах дітей, яка вперше відвідала родину у травні 2025 року. Спеціалісти побачили, що двоє хлопчиків потребують евакуації та реабілітації. Для них знайшли заклад «Місто добра» у Чернівцях.

Начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова повідомила, що діти перебувають у закладі. Там прийняли цих дітей, прийняття відбувалося за договором, тобто мати підписала договір з цим закладом, «де вона і підписала ., що вони мають зараз публікувати всі фото дітей та взагалі всю інформацію щодо дітей у засобах медіа».

А їхня мати також переїхала до Чернівців, де влаштовується на роботу, щоб забрати синів та відновити родину. Вона наголосила, що соціальні служби надали родині всю необхідну допомогу та спрацювали на 100%.

Водночас, благодійна організація «Місто добра» у своєму дописі у Facebook надала іншу інформацію:

Коли хлопчиків евакуювали у травні, мати відмовилася їх супроводжувати.

За її словами, вона проходила стаціонарне лікування.

Брати, яким 13 років, прибули до закладу з критичною вагою: 8 та 9 кг. Зараз вони набрали близько 15% від початкової ваги.

Мати двічі письмово підтверджувала, що не планує забирати дітей з закладу, посилаючись на свій психологічний стан. Вона переїхала до Чернівців лише нещодавно, після того, як її рідне місто наблизилося до лінії фронту.

«Виснаження, старі переломи, які не бачили гіпсу, й пролежні — це той стан, у якому були діти раніше. Поламані кістки лікували йодом. Саме в такому стані діти потрапили до нас. Інформацію про колишню залежність жінки підтвердила лікарка, яка раніше вела сім’ю за місцем проживання. Сама мати у своїй заяві вказала на серйозні психологічні проблеми, які не дозволяли їй виконувати батьківський обов’язок. Саме тому вона і не планує забирати дітей з центру й сама потребує реабілітації, яку ми почали надавати», — зазначили у дописі.

За інформацією Офісу генерального прокурора, розпочато розслідування щодо можливої бездіяльності соціальних служб. Причиною стала ситуація з трьома дітьми з Покровського району, які, імовірно, понад рік були без належного догляду.

Досудове розслідування відкрито за статтею про службову недбалість (ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України). Розслідуються дії представників Служби у справах дітей Білозерської міської ради.

Нагадаємо, історія 10-річного Платона, який сам доглядав за своїми братами на Донеччині, сколихнула суспільство. Діти жили у жахливих умовах, де старші брати у 13 років важили всього 8–9 кг. Лікарі зафіксували у них старі переломи, пролежні та інші наслідки відсутності належної медичної допомоги. Поламані кістки, за словами медиків, лікували лише йодом.

Платон розповів, що саме він опікувався братами, і його слова підтверджуються знаннями хлопчика про догляд за немовлятами. Міжнародно визнаний принцип довіри до свідчень дітей-постраждалих є ключовим у таких випадках.