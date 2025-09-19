ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
3 хв

В Донецькій ОВА спростували, що троє дітей залишалися без нагляду: усі деталі скандалу

Прокуратура відкрила справу через дітей на Донеччині: ОВА все заперечує.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В Донецькій ОВА спростували, що троє дітей залишалися без нагляду: усі деталі скандалу

В Донецькій ОВА спростували, що троє дітей залишалися без нагляду: усі деталі скандалу / © Місто Добра - City of Goodness

Начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова спростувала інформацію про те, що троє дітей із Білозерської громади понад рік перебували без нагляду.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Дійсно, є родина, але… не в Покровській, а в Білозерській міській територіальній громаді. Складається з матері і трьох дітей. Дві дитини мають вроджену тяжку форму дитячого церебрального паралічу та супутні захворювання і їх вага — це наслідок хвороби. Цим хлопчикам 13 років. А молодший син Платон, якому 10 років, абсолютно здорова дитина», — сказала Рижакова.

Представниця ОВА зазначила, що родина не перебувала на обліку соціальних служб, а мати самостійно доглядала за дітьми.

«Вказують, що матір страждала на психічні розлади, а також вживала психотропні речовини. Але вона на обліку у лікаря-психіатра чи лікаря-нарколога не перебувала», — зазначила представниця ОВА.

Історія набула розголосу, коли молодший син Платон перестав виходити на зв’язок зі школою через переїзд родини. В цей час вони налаштовували онлайн-зв’язок, аби дитина змогла приэднуватися на заняття. Це змусило директора звернутися до Служби у справах дітей, яка вперше відвідала родину у травні 2025 року. Спеціалісти побачили, що двоє хлопчиків потребують евакуації та реабілітації. Для них знайшли заклад «Місто добра» у Чернівцях.

Начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова повідомила, що діти перебувають у закладі. Там прийняли цих дітей, прийняття відбувалося за договором, тобто мати підписала договір з цим закладом, «де вона і підписала ., що вони мають зараз публікувати всі фото дітей та взагалі всю інформацію щодо дітей у засобах медіа».

А їхня мати також переїхала до Чернівців, де влаштовується на роботу, щоб забрати синів та відновити родину. Вона наголосила, що соціальні служби надали родині всю необхідну допомогу та спрацювали на 100%.

Водночас, благодійна організація «Місто добра» у своєму дописі у Facebook надала іншу інформацію:

  • Коли хлопчиків евакуювали у травні, мати відмовилася їх супроводжувати.

  • За її словами, вона проходила стаціонарне лікування.

  • Брати, яким 13 років, прибули до закладу з критичною вагою: 8 та 9 кг. Зараз вони набрали близько 15% від початкової ваги.

  • Мати двічі письмово підтверджувала, що не планує забирати дітей з закладу, посилаючись на свій психологічний стан. Вона переїхала до Чернівців лише нещодавно, після того, як її рідне місто наблизилося до лінії фронту.

«Виснаження, старі переломи, які не бачили гіпсу, й пролежні — це той стан, у якому були діти раніше. Поламані кістки лікували йодом. Саме в такому стані діти потрапили до нас. Інформацію про колишню залежність жінки підтвердила лікарка, яка раніше вела сім’ю за місцем проживання. Сама мати у своїй заяві вказала на серйозні психологічні проблеми, які не дозволяли їй виконувати батьківський обов’язок. Саме тому вона і не планує забирати дітей з центру й сама потребує реабілітації, яку ми почали надавати», — зазначили у дописі.

За інформацією Офісу генерального прокурора, розпочато розслідування щодо можливої бездіяльності соціальних служб. Причиною стала ситуація з трьома дітьми з Покровського району, які, імовірно, понад рік були без належного догляду.

Досудове розслідування відкрито за статтею про службову недбалість (ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України). Розслідуються дії представників Служби у справах дітей Білозерської міської ради.

Нагадаємо, історія 10-річного Платона, який сам доглядав за своїми братами на Донеччині, сколихнула суспільство. Діти жили у жахливих умовах, де старші брати у 13 років важили всього 8–9 кг. Лікарі зафіксували у них старі переломи, пролежні та інші наслідки відсутності належної медичної допомоги. Поламані кістки, за словами медиків, лікували лише йодом.

Платон розповів, що саме він опікувався братами, і його слова підтверджуються знаннями хлопчика про догляд за немовлятами. Міжнародно визнаний принцип довіри до свідчень дітей-постраждалих є ключовим у таких випадках.

Дата публікації
Кількість переглядів
103
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie