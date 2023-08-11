В ДПСУ розповіли, через які пункти пропуску можливий в'їзд з Росії чи Білорусі

В'їхати до Україну з території Російської Федерації та Білорусі можна не тільки через Сумську та Волинську область, а і через інші пункти пропуску.

Про це повідомив під час марафону речника Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Це (в'їзд до України - Ред.) можна зробити не лише на напрямку Сумської області через пункт пропуску Покровка. Це можна зробити й через інші напрямки", - наголосив він.

За словами Демченка, українцям, які хочуть потрапити до країни в такий спосіб, треба зважати на безпеку.

"Оскільки вони спочатку мають пройти перевірку по той бік кордону, як на території РФ, так і Білорусі. І їм необхідно мати хоча б мінімальний пакет документів, щоб та сторона їх пропустила", - додав Демченко.

Як повідомлялося, у Держприкордонслужбі розповіли, на яких ділянках ворог засилає найбільше ДРГ. Так, вони є на кордонах з РФ у Сумській та Чернігівській областях.

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