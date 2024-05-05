В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею – чи пропускають вантажівки

Прикордонники прозвітували про ситуацію у пунктах пропуску з Польщею.

На кордоні Польщі та України у пунктах пропуску станом на 5 квітня відсутнє блокування руху вантажівок в обох напрямках. Перетин кордону вантажівками відбувається інтенсивно.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"На щастя, блокування руху для вантажних транспортних засобів не здійснюється на жодному з напрямків. І ми фактично бачимо, що за останні дні навіть черги вантажівок, які були на території Польщі – вони зменшуються. Всі напрямки їдуть, в них оформлюються вантажні транспортні засоби відповідно до пропускної спроможності як в бік України, так і на виїзд", - розповів він.

Демченко додав, що на виїзд з України діє "єЧерга" і в ній на окремих напрямках є зменшення черг.

Нагадаємо, в Україні збільшили чисельність прикордонників на 15 тис. осіб – у ДПСУ пояснили навіщо.

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