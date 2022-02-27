В ДПСУ українцям нагадали про "зелену карту" для виїзду за кордон на авто

В ДПСУ українцям нагадали про "зелену карту" для виїзду за кордон на авто

Українці повинні не забувати про важливий документ для перетину кордону.

Останнім часом на кордоні з Польщею почастішали випадки повернення українських автомобілів через відсутність полісу страхування – «зеленої карти».

"Зелена карта" – це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Протягом останніх днів у пунктах пропуску на Львівщині, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів суміжною стороною. Причиною цього є відсутність полісу страхування – "зеленої карти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, У Львівській області понад 40 тисяч українців перетнули кордон з Польщею.

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