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В ДПСУ українцям нагадали про "зелену карту" для виїзду за кордон на авто

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В ДПСУ українцям нагадали про "зелену карту" для виїзду за кордон на авто

Держприкордонслужба України

Українці повинні не забувати про важливий документ для перетину кордону.

Останнім часом на кордоні з Польщею почастішали випадки повернення українських автомобілів через відсутність полісу страхування – «зеленої карти». 

"Зелена карта" – це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі. 

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Протягом останніх днів у пунктах пропуску на Львівщині, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів суміжною стороною. Причиною цього є відсутність полісу страхування – "зеленої карти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, У Львівській області понад 40 тисяч українців перетнули кордон з Польщею.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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