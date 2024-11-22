В ДСНС попередили про ускладнення погодних умов: в яких регіонах завтра буде небезпечно

Рятувальники закликали водіїв та пішоходів бути особливо обережними.

В суботу, 23 листопада, в Україні прогнозується ускладнення погодних умов, що супроводжуватиметься ожеледицею, мокрим снігом та поривами вітру. Оголошено I рівень небезпеки.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Київ та область: на дорогах ожеледиця, вночі — значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу.

на дорогах ожеледиця, вночі — значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу. Північні області, Вінниччина, Черкащина: значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу вночі, ожеледиця на дорогах.

значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу вночі, ожеледиця на дорогах. Центральні, південні, східні області: значний дощ. У Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях прогнозуються пориви вітру 17–22 м/с, на півдні місцями до 25 м/с.

значний дощ. У Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях прогнозуються пориви вітру 17–22 м/с, на півдні місцями до 25 м/с. Західні області: ожеледиця на дорогах.

"Закликаємо водіїв та пішоходів бути особливо обережними, дотримуватися правил безпеки та враховувати погодні умови під час планування поїздок", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, до України йде перше серйозне похолодання, під час якого дощі перейдуть у сильні снігопади.

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