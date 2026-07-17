В ДТЕК розповіли, як підвищити стійкість енергосистеми

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Про це в своїй колонці заявив директор зі стратегії ДТЕК Іван Гелюх.

Він розповів, що повномасштабна війна показала, що традиційна модель енергосистеми, побудована навколо великих централізованих об’єктів, більше не відповідає сучасним викликам.

«Ця модель більше не працює в реаліях сучасного світу. Відповідь України полягає не просто у відновленні зруйнованого. Вона полягає у створенні енергетичної системи іншого типу — децентралізованої, цифрової та значно стійкішої», — підкреслив Гелюх.

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Він зазначив, розподілена генерація, системи зберігання енергії та розумні мережі роблять енергетичні системи стійкішими.

Також Гелюх додав, що в умовах обстрілів важливо вміти швидко відновлюватися та підтримувати світло в оселях.

«Технології роблять це можливим. Цифрове управління мережами, автоматизація та штучний інтелект допомагають операторам швидше виявляти несправності, ефективніше відновлювати електропостачання й інформувати споживачів під час відключень», — пояснив він.

Водночас Гелюх наголосив, що ці інструменти не замінюють людей, але вони допомагають кваліфікованим командам діяти ефективніше, коли на рахунку кожна хвилина.

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Раніше дорадча рада ДТЕК представила «Білу книгу» з рекомендаціями щодо відновлення та модернізації української енергетики, посилення ролі приватного сектору та залучення інвестицій в галузь.

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