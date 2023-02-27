В ДТП на Київщині одна жінка загинула під колесами вантажівки, а друга з ампутованою кінцівкою у швидкій

Двох жінок-пішоходів збила вантажівка, яка зіткнулась з автомобілем Volkswagen.

У неділю, 26 лютого, на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП, в якій загинуло двоє жінок.

Про це повідомили у поліції Київської області.

"О 18 годині вантажний автомобіль, під керуванням 36-річного білоцерківця, здійснював розворот у дозволеному місці. В цей момент 33-річний кермувальник Volkswagen допустив зіткнення із вантажівкою, яка внаслідок заносу скоїла наїзд на двох пішоходів", - йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Одна з пішоходів - 40-річна жінка, загинула одразу під колесами вантажівки. Друга, 62-річна жінка з ампутованою кінцівкою, померла дорогою до лікарні у автомобілі швидкої допомоги.

Поліцейські слідчого управління Київщини за фактом ДТП зі смертельним наслідком розпочали досудове розслідування за ч.3 ст.286 ККУ.

Нагадаємо, зранку 27 лютого у Кривому Розі зіткнулися автомобілі Dodge Ram та ВАЗ 2104. У ДТП загинули два чоловіки - водій та пасажир "Жугулів". Ще одна людина вижила.

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