В двох областях України, де не вщухають бойові дії, 32 тисячі родин знову зі світлом

Декілька тисяч осель на Донеччинії, а також Дніпропетровщині знову з електрикою.

В Україні 32 тисячі родин, які проживають поблизу лінії фронту, — знову зі світлом після обстрілів.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Минулого тижня нам вдалося повернути світло для: 18,8 тисяч осель Донеччини, де не вщухають бойові дії, а також 13,7 тисяч родин Дніпропетровщини", — повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що на українців чекають дві зими з відключеннями світла. Країна житиме в умовах дефіциту електроенергії. Істотно вплинути на ситуацію могло б повернення під контроль Запорізької АЕС в Енергодарі, окупованої ворогом.

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