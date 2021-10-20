В ефірі телеканалів групи 1+1 media стартувала власна соціальна кампанія про вакцинацію

У понеділок, 18 жовтня, на телеканалах групи 1+1 media стартувала власна соціальна кампанія "Вакцинуйся. Разом ми сильніші".

Зокрема, в ефірі каналів з’явився тематичний логотип (у форматі ID Logo та Screen Logo) зі слоганом кампанії, який додатково інтегрований у прямоефірні проєкти 1+1 "ТСН" та "Сніданок з 1+1".

Також зірки "плюсів" – ведучі Алла Мазур, Наталія Мосейчук, Єгор Гордєєв, Марічка Падалко, Руслана Писанка, Ірина Ванникова та Олександр Попов знялися у тематичній соціальній рекламі, де йдеться про необхідність вакцинації та захисту себе і своїх близьких від коронавірусу. Таких роликів, у які будуть залучені зірки 1+1 media, буде декілька.

Символ кампанії – адаптований знак "плюс", що є головним елементом айдентики групи, який складається із двох різнокольорових пластирів-сердець. Такий символізм, розповідають у холдингу, пов’язаний з необхідністю вводити дві дози вакцини.

Головна мета кампанії – допомогти суспільству зрозуміти важливість вакцинації проти COVID-19 для здобуття колективного імунітету та для здоров’я і добробуту кожного громадянина. Адже чим більше людей доєднаються до цього процесу – тим сильнішою буде вся країна у боротьбі з пандемією.

Нагадуємо, що окрім інформаційної кампанії, яка покликана стимулювати населення вакцинуватися, 1+1 media проводить велику кількість заходів з популяризації вакцинації проти COVID-19 у межах колективу. Також для працівників компанії та родичів колег було проведено дві хвилі вакцинації в офісі. Нині компанія надає можливість вакцинуватися в партнерській клініці. Крім цього, щепитися вакциною від Pfizer можуть усі відвідувачі прямоефірного шоу "Танці з зірками".

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