В екопарку під Харковом собака взяла під опіку тигренят, від яких відмовилась мати-тигриця: з’явилося відео

Собака замінила тигренятам маму / © скриншот з відео

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У «Фельдман екопарку» під Харковом мати-тигриця відмовилась від нещодавно народжених білих тигренят. Під опіку їх взяла собака.

Про це повідомив засновник екопарку Олександр Фельдман у Facebook.

«У нас сталося справжнє диво! Мама цих чудових білих тигренят, як це, на жаль, іноді трапляється, кинула їх. Але для них знайшлася прийомна мама! Дуже добра собака прийняла їх, як рідних: вона їх годує, доглядає, грає з ними і оберігає від найменшої небезпеки», — йдеться у повідомленні.

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Дата публікації 11:46, 20.05.25 Кількість переглядів 10 В екопарку під Харковом собака взяла під опіку тигренят, від яких відмовилась мати-тигриця

Нагадаємо, минулого року екопарк на Харківщині потрапив під ворожий обстріл, тварин довелося евакуювати.