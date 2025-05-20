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В екопарку під Харковом собака взяла під опіку тигренят, від яких відмовилась мати-тигриця: з’явилося відео
Дуже добра собака прийняла тигренят, як рідних: вона їх годує, доглядає, грає з ними і оберігає від найменшої небезпеки
У «Фельдман екопарку» під Харковом мати-тигриця відмовилась від нещодавно народжених білих тигренят. Під опіку їх взяла собака.
Про це повідомив засновник екопарку Олександр Фельдман у Facebook.
«У нас сталося справжнє диво! Мама цих чудових білих тигренят, як це, на жаль, іноді трапляється, кинула їх. Але для них знайшлася прийомна мама! Дуже добра собака прийняла їх, як рідних: вона їх годує, доглядає, грає з ними і оберігає від найменшої небезпеки», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулого року екопарк на Харківщині потрапив під ворожий обстріл, тварин довелося евакуювати.