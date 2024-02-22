В ексголови Чернігівської ВЛК знайшли майже мільйон доларів під час обшуків – ЗМІ

Самого колишнього посадовця суд відправив під варту.

Під час обшуків у ексголови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії в одній з квартир у Києві було знайдено майже мільйон доларів США.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Обшуки в помешканні ексголови Чернігівської обласної ВЛК були проведені 21 лютого в межах розслідування одного з кримінальних проваджень.

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За інформацією видання, Деснянський райсуд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

Наразі відомо, що затриманий перебував на посаді очільника обласної ВЛК до літа 2021 року.

Видання також поділилося відео начебто обшуків в ексочільника ВЛК, яке поширюють телеграм-канали.

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Гроші, знайдені нібито під час обшуків у ексголови Чернігівської обласної ВЛК / Скриншот з відео

Гроші, знайдені нібито під час обшуків у ексголови Чернігівської обласної ВЛК / Скриншот з відео

Нагадаємо, правоохоронці завершили слідство і відправили до суду справу ексначальника одного з відділів Ужгородського районного ТЦК та СП, який змушував солдатів будувати йому приватний маєток.

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