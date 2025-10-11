В елітному авто в центрі Києва знайшли тіло криптоблогера Кості Кудо: що про нього відомо

Авто, в якому знайшли тіло Констянтина Ганіча / © Поліція Києва

11 жовтня у Києві поліцейські знайшли тіло 32-річного чоловіка з вогнепальним пораненням у голову. Загиблого виявили в салоні Lamborghini Urus, поруч лежала зареєстрована на його ім’я зброя. Загиблим виявився Костянтин Ганіч, відомий у мережі як Костя Кудо — криптоблогер і трейдер.

Що відомо про Констянтина Ганіча

Згідно з наявною публічною інформацією Костянтин Ганіч народився у 1993 році в Києві. До того, як увійти у сферу криптовалют, він працював тренером і займався реабілітацією опорно-рухового апарату.

У 2018 році Ганіч почав працювати з цифровими активами та інвестиційними проєктами. Згодом він став співзасновником компаній Cryptology, Key Trading Academy (освітня криптошкола) та Key Screener.

Згідно з даними державного реєстру, він також очолював громадську організацію «АТУ» та володів ТОВ «ТСТА КОНСАЛТІНГ», що спеціалізується на допоміжній діяльності у сфері освіти.

Навесні медіа повідомляли, що у Києві помітили Ferrari 296 GTB 2023 року, ввезену з-за кордону восени минулого року. Вартість авто оцінили у 342–371 тисячу доларів (приблизно 15 млн гривень). В одному з останніх інтерв’ю Ганіч підтвердив, що машина належить йому, а у його автопарку також є Lamborghini Urus.

Костя Кудо і трейдинг

Костя Кудо активно ділився власним досвідом торгівлі у соцмережах. Його останнє інтерв’ю, опублікована на YouTube-каналі Buchachos на початку жовтня, привернула значну увагу. У ній трейдер зізнався:

«Не всім комфортно бачити мінус 50 тисяч, але є акаунт, де середній стоп — 150–200 тисяч доларів, а тейк — 600–700 тисяч за одну угоду».

За словами Ганіча, у довірчому управлінні він мав 6–7 мільйонів доларів інвесторських коштів, не враховуючи власного капіталу. Він відкрито розповідав, що під час торгів не раз зазнавав збитків — трейдер втрачав близько 1,3 мільйона доларів, але запевняв, що завжди повертав гроші вкладникам.

Також Кудо згадував, що у 2023 році його акаунти на криптобіржах зламали, внаслідок чого він втратив понад 800 тисяч доларів. За його словами, хакери отримали доступ до торговельних ключів, проте не змогли вивести кошти.

Варто зазначити, що 3 жовтня у проєкті «190» вийшло OSINT-розслідування про Web3-платформу Furmula (GameFi). У ньому фігурували співзасновник TSTA Андрій Дейнеко та технічний виконавець Натан Саакян. Автори матеріалу заявили, що через мережу криптогаманців вони могли вивести близько 2 мільйонів доларів інвесторських коштів, а Костянтина Ганіча згадали як публічного представника спільноти цього проєкту.

У матеріалі наводилися адреси гаманців, часові рамки пресейлу на 10 000 SOL та подальші транзакції, після яких курс токена FURM різко впав.

Смерть трейдера

Вранці на Оболоні знайшли мертвим чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Як повідомили в поліції, тіло 32-річного киянина виявили в салоні автомобіля. Поруч лежала зброя, зареєстрована на власника.

На місці працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та судово-медичний експерт. За попередніми даними, загиблий був підприємцем і криптоблогером. Близькі розповіли, що напередодні чоловік скаржився на пригнічений стан через фінансові труднощі та залишив прощальну записку.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство, з позначкою «самогубство».

Згодом у Telegram-каналі Костянтина Кудо з’явилося офіційне підтвердження його смерті:

«Костянтин Кудо трагічно пішов з життя. Причини встановлюються слідством. За всіма подальшими новинами повідомимо», — йдеться в повідомленні.

Падіння ринку криптовалют

Варто зазначити, що на крипторинку зафіксували рекордні ліквідації — лише за кілька днів після того, як Bitcoin оновив історичний максимум. Різке падіння спричинили нові митні погрози від президента США Дональда Трампа, повідомляє Bloomberg.

Трамп оголосив про запровадження 100% мита на китайські товари та посилення експортного контролю на програмне забезпечення. Після цих заяв котирування криптовалют стрімко обвалилися, запустивши хвилю ліквідацій, яку трекер Coinglass назвав «найбільшою в історії крипти».

За даними платформи, лише за 24 години було закрито позицій більш ніж на $19 млрд, а збитків зазнали понад 1,6 млн трейдерів. У пік падіння, протягом однієї години п’ятничних торгів, ринок втратив понад $7 млрд.

Курс Bitcoin, який на початку тижня перевищував $125 000, до суботи впав нижче $113 000. Аналітики Coinglass уточнюють, що фактичні втрати можуть бути більшими, адже деякі біржі — зокрема Binance — фіксують не більше одного ордера на ліквідацію за секунду.

Головний трейдер Multicoin Capital Браян Струґатс наголосив, що тепер увага зосереджена на контрагентських ризиках і тому, чи може цей обвал запустити ширший «ланцюговий ефект» на фінансових ринках. За окремими оцінками, сумарні ліквідації могли перевищити $30 млрд.