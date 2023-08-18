В енергетичній компанії розвінчали поширені міфи про паперові платіжки

Паперові рахунки не потрібно зберігати тривалий час і від них можна відмовитися.

Рахунок за отримані комунальні послуги, зокрема електропостачання, може бути як у паперовому, так і електронному вигляді.

Про це нагадали в енергетичній компанії YASNO, розвінчавши найпоширеніші міфі про паперові платіжки.

Міф №1. Паперові рахунки треба зберігати три роки.

“Не треба. Зараз всі розрахунки доступні онлайн, тобто в особистому кабінеті YASNO. Звіряйте платежі з комп’ютера чи телефона, а ми і так зберігаємо їх в системі”, - пояснили в компанії.

Міф №2. Паперовий рахунок потрібен, щоб довести, що оплата пройшла успішно.

У компанії YASNO наголосили, що рахунок не є підтвердженням оплати, оплату підтверджують - чек або квитанція.

Міф №3. Паперовий рахунок — це документ, а електронний — ні.

В енергокомпанії зауважили, що споживачі послуги дійсно повинні отримувати рахунок, але він може бути як паперовим, так і електронним.

“Електронний має ту ж силу, що і паперовий, тобто він такий же документ, як і надрукована квитанція. Бережіть дерева й вибирайте електронні рахунки — це можна зробити в особистому кабінеті. І так, тоді ми припинимо надсилати вам квитанції на пошту”, - закликають в YASNO.

Нагадаємо, в Україні до кінця 2023 року не очікується підвищення тарифів на електроенергію для населення. Ціна залишиться на рівні – 2,64 грн/кВт-год.

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