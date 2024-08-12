В "Енергоатомі" назвали дві ймовірні причини пожежі нв Запорізькій АЕС

За наявною інформацією, 11 серпня 2024 року близько 20:00 на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання. В результаті цієї події сталося загоряння градирні (споруди у вигляді вежі для охолодження води атмосферним повітрям - ред.) номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання.

Про це інформує "Енергоатом" у повідомленні у соціальних мережах.

Порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано.

Вірогідна причина - недбалість російських окупантів, або свідомий підпал градирні росіянами.

Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Відомо, що росіяни використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки і військової амуніції. В машзалах станції вони розмістили військові автівки. Градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС.

Деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії.

"Водночас, повідомляємо, що радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення наразі немає", - йдеться у повідомленні.

Використання росіянами атомної станції в якості військової бази наражає весь світ на загрозу катастрофи на ядерному обʼєкті / Фото: Енергоатом

Використання росіянами атомної станції в якості військової бази наражає весь світ на загрозу катастрофи на ядерному обʼєкті. Лише звільнення ЗАЕС і передача її єдиному легітимному оператору - Енергоатому, може гарантувати недопущення ядерної та радіаційної аварії, забезпечити її надійну та безпечну експлуатацію.

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Нагадаємо, голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що цей інцидент не несе загрози і є провокацією росіян, які підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.

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