В "Енергоатомі" відреагували на звинувачення про мільярдні доходи від підвищення тарифів на світло

В Україні від 1 червня вартість електроенергії збільшилася майже на 64%. Відтепер новий тариф становитиме 4,32 грн/кВт.

Видання Ліга.net написало, що підвищення цін на електроенергію принесе додаткові 50 млрд грн "Енергоатому" й "Укргідроенерго". Журналісти, зокрема зазначили, що "Енергоатом" несе основний тягар фінансування пільгового тарифу на електроенергію для населення (ПСО) України. Тому підвищення цін на електроенергію надасть змогу компанії витрачати менше коштів на компенсацію ПСО, таким чином – це дозволить збільшити прибуток.

А "Укргідроенерго" спрямує додатковий прибуток на відновлення своїх пошкоджених гідроелектростанцій, коли "Енергоатом" – на будівництво енергоблоків АЕС.

Однак компанія "Енергоатом" всі звинувачення заперечує і наголошує, що ця інформація не відповідає дійсності.

"До відома всіх "експертів", які спекулюють на темі підвищення урядом тарифів для населення "на користь Енергоатома": ЕНЕРГОАТОМ НІ КОПІЙКИ НЕ ОТРИМУЄ ВІД ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ", - повідомила пресслужба компанії.

Там пояснили, що до підвищення ціни на електроенергію для населення вартість послуги ПСО для "Енергоатому" складала 125,7 млрд грн (без ПДВ), або 70,7% від чистого доходу компанії.

"Дефіцит коштів на оплату ПСО у 2024 році становить 17,4 млрд грн (без ПДВ). За нового рівня фіксованої ціни для населення прогнозна вартість послуги ПСО для АТ "Енергоатом" у 2024 році становитиме 108,3 млрд грн (без ПДВ). Це дозволить АТ НАЕК "Енергоатом", за умови збереження поточної кон’юнктури ринку, сплатити вартість послуги ПСО в 2024 році у повному обсязі. Фактично, це складе 60% від чистого доходу компанії", - йдеться у повідомленні.

Також в "Енергоатомі" зазначили, що НКРЕКП планує найближчим часом підвищити на 19% тарифи на передачу електроенергії та на 6,7% – на розподіл електроенергії, що призведе до збільшення витрат постачальників універсальних послуг (ПУП) на оплату послуг операторів (ОСП та ОСР).

"ПУП за рахунок підвищення фіксованої ціни для побутових споживачів отримають додаткові кошти для покриття власних витрат, компенсації збільшення вартості купівлі електричної енергії на ринку, а також для оплати послуг Оператора системи передачі (НЕК "Укренерго") та Операторів системи розподілу (Обленерго) за підвищеними тарифами".

У компаніїх підкреслили, що "Енергоатом", як найбільший виробник електроенергії надалі покриватиме різницю у ринковому та дійсному тарифах для населення за власний рахунок.

"Ми продовжуємо забезпечувати громадян та промисловість України електроенергією на тих потужностях, які можливі під час проведення планово-попереджувальних ремонтів влітку", - резюмувала пресслужба компанії.

Нагадаємо, журналісти провели розслідування і виявили, що "Енергоатом" приховав ціни на матеріали для робіт на Південноукраїнській АЕС.

Читайте також провідні новини дня: