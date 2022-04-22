В Енергодарі окупанти не залишають спроб провести "референдум": виманюють паспортні дані людей

Загарбники країни-агресорки Росії на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не залишають спроб провести власний "референдум".

В захопленому Енергодарі росіяни записують місцевих мешканців до черги, аби виплати їм десять тисяч рублів (близько 3,7 тис. грн - Ред.). Зокрема, для видання цієї "допомоги" записують паспортні дані людей. Їх згодом можуть використати для проведення незаконного "референдуму".

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

Зазначається, що російські окупанти ведуть інформаційно-психологічний вплив на жителів територій, які тимчасово опинилися в окупації. Зокрема, розповсюджують брехливу інформацію через інформаційні бюлетені та телеграм-пабліки.

Крім того, росіяни погрожують і тиснуть на керівників легітимних органів місцевої влади, їхні родини та місцеве населення з метою організації, проведення фейкових виборів та створення проросійських органів влади.

Як повідомлялося, армія російських окупантів намагається просунутися вглиб Запорізької області і не залишає своїх амбіцій зайти до обласного центру. Загарбники не припиняють обстрілювати села поблизу Гуляйполя, що в Пологівському районі. Зазначається, що іноді інтервали між серіями розривів снарядів - не більше двох хвилин.

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