В Енергодарі окупанти влаштовують провокаційні обстріли: куди б'ють

Російські окупанти не припиняють влаштовувати провокації на території окупованого Запоріжжя.

У захопленому Енергодарі про чергові провокації російських військових повідомили місцеві мешканці. Зазнаається, що окупанти обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища.

Про це заявив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Більше того - загарбники агресорки Росії запускають снаряди по об’єктах промислової зони міста.

Внаслідок ворожих обстрілів в частині мікрорайонів Енергодара знову зникло водопостачання. За словами мера, наразі невідомо, що саме пошкоджено та наскільки серйозні збитки.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, о 00:20 армія РФ здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської АЕС. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС.

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