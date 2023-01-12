В Енергодарі росіяни відбирають квартири у жителів та поселяють там своїх енергетиків з РФ

Працівники ЗАЕС відмовляються співпрацювати із окупантами, тож росіяни звозять в місто свої енергетиків і поселяють у квартири місцевих жителів.

В тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни займають квартири місцевих жителів, щоб там поселити енергетиків з російських атомних електростанцій.

Про це повідомляє Центру національного спротиву.

Зазначається, що росіяни звозять до Енернгодару з території РФ своїх енергетиків, через спротив працівників ЗАЕС.

"Це необхідно окупантам аби замінити працівників Запорізької АЕС, які відмовляються підписувати договори із загарбниками й далі продовжують виконувати свої обов’язки в рамках українського законодавства", - йдеться у повідомленні.

Незаконні відрядження до Енергодару російських працівників АЕС відбуваються системно. Для заохочення "відряджень" до України парламент РФ ухвалив відповідний закон щодо надання пільг працівникам, які погодилися на це.

Нагадаємо, окупанти змусили близько трьох тисяч працівників тимчасово захопленої Запорізької атомної електростанції отримати паспорти РФ.

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