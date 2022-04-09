В Енергодарі росіяни захопили приміщення "Укртелекому": вкрали та пошкодили все обладнання

В Енергодарі росіяни захопили приміщення "Укртелекому": вкрали та пошкодили все обладнання

Ворог намагається відключити україньский зв'язок.

В тимчаосово окупованому Енергодарі Запорізької області російські окупанти захопили приміщення "Укртелекому".

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що російські загарбники вкрали та пошкодили все обладнання. "Таким чином ворог намагається відключити український зв’язок та Інтернет для безперешкодного ведення брехливої пропаганди серед містян", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Енергодарі росіяни намагаються знайти людей із українською державницькою позицією та вчинити над ними розправу.

Тим часом ОДА наголошують, що продовжують направляти допомогу на окуповані території області, а також здійснювати евакуацію людей з потерпілих від отак окупантів регіонів.

Як повідомлялося, російські окупанти почали створювати фейкові "органи влади" в Енергодарі. Зазначається, що 34 члени так званої "громадської ради самоорганізації" обрали "головою адміністрації" Енергодара головного колаборанта Андрія Шевчика — депутата міськради від ОПЗЖ.

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