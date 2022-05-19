В Енергодарі виникла пожежа у готельному комплексі, який захопили росіяни і місцеві колаборанти

В Енергодарі виникла пожежа у готельному комплексі, який захопили росіяни і місцеві колаборанти

У тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області спалахнув готельний комплекс.

Займання сталося у триповерговому котеджі "Сосновий бір". Його який раніше захопили росіяни. Підрозділам ДСНС вдалося ліквідувати пожежу закладі.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, депутат-колаборант від "ОПЗЖ" Андрій Шевчик, який очолив новостворений незаконний орган влади окупантів, а аткож його новопризначений заступник з Макіївки намагалися привласнити приміщення готелю. Заклад вони хотли використовувати у власних цілях. Втім, не впорались із напругою і в одному із приміщень сталася пожежа.

Як повідомлялося, в Енергодарі Запорізької області 48-річний депутат міської ради від "Опозиційної платформи - За життя" Андрій Шевчик підтримав агресію Росії та погодився очолити новостворений незаконний орган влади окупантів. Зраднику повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

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