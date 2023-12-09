В енергосистемі дефіцит – Україна залучала екстрену допомогу країн ЄС

В "Укренерго" попередили про екстрену ситуацію в енергосистемі.

В енергосистемі України, попри потепління та вихідний день, 9 грудня виник дефіцит – довелося залучати екстрену допомогу із сусідніх країн.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Диспетчерський центр "Укренерго" змушений знову залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі від 12:00 до 19:00 потужністю 300 МВт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головною причиною виникнення дефіциту є недостатність генерувальних потужностей.

Там також додали, що протягом доби один енергоблок на тепловій електростанції вийшов в аварійний ремонт, ще один – в плановий. Кілька блоків відновлюються в прифронтовому регіоні після артобстрілів, а в інших регіонах після масованих ракетних атак минулої зими.

Також ситуацію ускладнює високий рівень споживання електроенергії. Людей закликають споживати економно.

Нагадаємо, в "Укренерго" попередили про декілька напружених тижнів в енергетиці.

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