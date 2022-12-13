В енергосистемі зберігається складна ситуація: в "Укренерго" розповіли, що заважає ремонтним роботам

На сході окупанти знову обстріляли декілька районів, пошкодивши об’єкти енергетичної інфраструктури. Також негода ускладнює роботу ремонтних бригад.

Станом на ранок вівторка, 13 грудня, в енергосистемі зберігається складна ситуація. Дефіцит електроенергії в Україні залишається значним.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".

Окрім цього, у компанії зазначають, що негода ускладнює ремонт на енергетичних об'єктах.

"Погіршення погодних умов по всій території країни (сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів) негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад", - йдеться у повідомленні.

За даними "Укренерго", на сході окупанти знову обстріляли декілька районів, завдавши пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи на них розпочнуть після дозволу ЗСУ.



Водночас на деокупованих територіях вдалось заживити населені пункти, деякі з яких залишались без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення.

"Всім обленерго доведені ліміти споживання електроенергії. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням", - йдеться у повідомленні.

Ситуація з електроенергією в Україні

Сьогодні, 13 грудня, останній енергоблок-"тисячник" АЕС, який було виведено з робочого ладу після ракетного обстрілу РФ 23 листопада, підключили до енергосистеми. Таким чином, енергосистема отримала додаткових 1000 МВт-год електроенергії.

Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків атомних електростанцій, які розташовані на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній наявній потужності для забезпечення потреб населення.

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