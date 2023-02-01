В енергосистемі зберігається значний дефіцит – в "Укренерго" попередили про аварійні відключення

Станом на ранок 1 лютого в енергосистемі України зберігається значний дефіцит. Споживання електроенергії на тому ж рівні, що й у вівторок, 31 січня.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

В "Укренерго" пояснили, що причиною дефіциту в енергосистемі є ракетні та дронові атаки, які пошкодили електростанції та високовольтну мережу.

"Внаслідок 13 ракетних та 15 дронових російських атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтні мережі системи передачі. Пошкодження складні та масштабні. Енергосистема все ще відновлюється від завданих ударів. Крім того, декілька блоків теплових електростанцій з технологічних причин знаходяться у ремонті. В результаті виробництво електроенергії на електростанціях, які працюють, не може повністю покрити споживання", - йдеться у повідомленні.

До всіх обленерго доведені дещо збільшені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Наразі перевищення лімітів не фіксується. Але компанія попереджає, що впродовж доби у разі недотримання лімітів будуть застосовуватись аварійні відключення.

Енергетики також продовжують відновлювати об’єкти енергетичної інфраструктури, пошкоджені під час останньої масованої атаки 26 січня.

Ракетні удари та атаки дронами об'єктів енергосистеми України

Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах.

Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташована більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Внаслідок масованого обстрілу України 26 січня ворожі ракети влучили в об'єкти критичної енергетичної інфраструктури.

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