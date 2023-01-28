В енергосистемі значний дефіцит: в "Укренерго" розповіли, де найскладніша ситуація зі світлом

В енергосистемі України у суботу, 28 січня, дефіцит залишається значним. Найскладніша ситуація в Одеській області. Там через значні пошкодження відновлення планової схеми живленняпотребує більше часу, ніж раніше.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".

Зазначається, що хоч споживання електроенергії зменшилось, що характерное для вихідних. Втім, обсяг зменшення невеликий.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Кожний з них у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

"Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій", - йдеться у повідомленні.

В компанії наголошують, що триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Загалом енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі та перебувають під контролем ворога.

Як повідомлялося, вранці у четвер, 26 січня, російські окупанти завдали чергового удару по енергетичній системі України. Найбільше від російського терору постраждали Київська, Одеська та Вінницька області.

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