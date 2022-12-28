В енергосистемі знову збільшився дефіцит електроенергії: в "Укренерго" назвали причини

Проте вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання.

Станом на ранок 28 грудня в енергосистемі України збільшився дефіцит електроенергії – це пов’язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури у східному регіоні.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Хоча вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання, наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

В компанії зазначили, що енергосистема України за три останні місяці зазнала 9 ракетних атак та 12 атак безпілотниками з боку Росії.

"Внаслідок цього об’єкти генерації та системи передавання зазнали масштабних та складних пошкоджень. Для їх відновлення необхідні значні ресурси та час. Ремонтні бригади "Укренерго", виробників електроенергії та операторів систем розподілу працюють безперервно. Ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву. Енергетики готуються до будь-яких можливих сценаріїв та за будь-яких умов будуть відновлювати енергосистему", - зазначили в "Укренерго".

Масовані удари по енергосистемі України

Починаючи від 10 жовтня Росія масовано обстрілює критичні об'єкти України, енергосистема вже пережила дев’ять масованих терористичних атак. Через пошкодження об'єктів енергетики по всій території України запроваджуються погодинні та екстрені відключення світла.

Військовий експерт Роман Світан попередив, що Росія може посилити ракетні удари по Україні, особливо перед Новим роком. За його словами, дуже небезпечний час до 30 грудня.

Днями "Укренерго" отримало генератори від Німеччини для живлення ​​енергооб’єктів при масштабних пошкодженнях магістральних мереж.

На Донеччині було зупинено роботу всіх газових котелень через пошкодження магістрального газогону в Харківській області.

За даними видання CNN, США та партнери зіштовхнулись з труднощами у питанні відновлення української енергосистеми через брак необхідних компонентів.

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