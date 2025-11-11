ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1695
1 хв

Корупція в енергетиці: "Енергоатом" зробив офіційну заяву

Через інформацію про злочинну діяльність співробітників «Енергоатому» має бути скликане засідання наглядової ради.

Катерина Сердюк
"Енергоатом"

"Енергоатом" / © НАБУ

У «Енергоатомі» зробили заяву щодо звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками компанії. Наглядова рада має намір скликати спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії.

Про це повідомляє «Енергоатом».

За даними компанії, воно включатиме:

  • ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій

  • комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії.

«Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади», — підкреслили у заяві.

Раніше НАБУ та САП здійснили операцію, яка викрила масштабну корупцію в енергетиці.

Зокрема, під час обшуків у міністра юстиції України Германа Галущенка та «Енергоатомі» знайшли мішки з грошима. Кошти зберігалися у гривні, доларах та євро.

Під час операції було проаналізовано понад 1000 годин аудіозаписів. Частину з них вже оприлюднили. На плівках фігурують такі собі «Тенор», «Ракет» і «Карлсон», про їхні особи детальніше у матеріалі ТСН.ua.

