- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1695
- Час на прочитання
- 1 хв
Корупція в енергетиці: "Енергоатом" зробив офіційну заяву
Через інформацію про злочинну діяльність співробітників «Енергоатому» має бути скликане засідання наглядової ради.
У «Енергоатомі» зробили заяву щодо звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками компанії. Наглядова рада має намір скликати спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії.
Про це повідомляє «Енергоатом».
За даними компанії, воно включатиме:
ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій
комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії.
«Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади», — підкреслили у заяві.
Раніше НАБУ та САП здійснили операцію, яка викрила масштабну корупцію в енергетиці.
Зокрема, під час обшуків у міністра юстиції України Германа Галущенка та «Енергоатомі» знайшли мішки з грошима. Кошти зберігалися у гривні, доларах та євро.
Під час операції було проаналізовано понад 1000 годин аудіозаписів. Частину з них вже оприлюднили. На плівках фігурують такі собі «Тенор», «Ракет» і «Карлсон», про їхні особи детальніше у матеріалі ТСН.ua.