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В Енгельсі СБУ вгатили по Ту-95МС, який бив ракетами по Україні: деталі від Зеленського
На військовому аеродромі було пошкоджено літак Ту-95МС, які Росія застосовує для ударів ракетами.
Вночі 28 серпня у місті Енгельс Саратовської області (РФ) українські військові уразили ракетоносій Ту-95МС. Ці бомбардувальники завдають ракетних ударів по території України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
«У російському Енгельсі воїни „Альфи“ СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні», — наголосив глава держави.
Зеленський також підтвердив, що Сил оборони атакували нафтопереробрий завод у Ярославському регіоні, відстань до якого — тисяча кілометрів від лінії фронту.
«Були і наші справедливі відповіді на російську війну в Чорному морі», — додав президент.
Зауважимо, аеродром «Енгельс» — одна з головних баз стратегічної авіації Росії, звідки злітають ракетоносці Ту-95МС і Ту-160 для атак по Україні.
Аеропорт неодноразово ставав ціллю ударів ЗСУ. Вночі проти 20 березня 2026-го після атаки детонували боєприпаси, а в грудні 2025 року було пошкоджено стратегічні бомбардувальники.
Удари по РФ 28 серпня — що відомо
Російські ресурси повідомляли, що цієї ночі у Саратовській області пролунала серія вибухів, а в районі Енгельса нібито працювала протиповітряна оборона. У регіоні вили сирени через загрозу безпілотників.
Окрім того, дрони влаштували «бавовну» в Ярославській області. Генштаб ЗСУ заявив про удар по НПЗ «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі. На території підприємства сталася пожежа.
Водночас мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито знищила два дрони, які прямували до столиці.