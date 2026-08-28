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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Енгельсі СБУ вгатили по Ту-95МС, який бив ракетами по Україні: деталі від Зеленського

На військовому аеродромі було пошкоджено літак Ту-95МС, які Росія застосовує для ударів ракетами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Ту-95

Ту-95

Вночі 28 серпня у місті Енгельс Саратовської області (РФ) українські військові уразили ракетоносій Ту-95МС. Ці бомбардувальники завдають ракетних ударів по території України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«У російському Енгельсі воїни „Альфи“ СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні», — наголосив глава держави.

Зеленський також підтвердив, що Сил оборони атакували нафтопереробрий завод у Ярославському регіоні, відстань до якого — тисяча кілометрів від лінії фронту.

«Були і наші справедливі відповіді на російську війну в Чорному морі», — додав президент.

Зауважимо, аеродром «Енгельс» — одна з головних баз стратегічної авіації Росії, звідки злітають ракетоносці Ту-95МС і Ту-160 для атак по Україні.

Аеропорт неодноразово ставав ціллю ударів ЗСУ. Вночі проти 20 березня 2026-го після атаки детонували боєприпаси, а в грудні 2025 року було пошкоджено стратегічні бомбардувальники.

Удари по РФ 28 серпня — що відомо

Російські ресурси повідомляли, що цієї ночі у Саратовській області пролунала серія вибухів, а в районі Енгельса нібито працювала протиповітряна оборона. У регіоні вили сирени через загрозу безпілотників.

Окрім того, дрони влаштували «бавовну» в Ярославській області. Генштаб ЗСУ заявив про удар по НПЗ «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі. На території підприємства сталася пожежа.

Водночас мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито знищила два дрони, які прямували до столиці.

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