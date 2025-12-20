- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2187
- Час на прочитання
- 1 хв
В епіцентрі був автобус: зросла кількість жертв удару балістикою по портовій інфраструктурі на Одещині
Внаслідок атаки виникло займання багатьох транспортних засобів
Ввечері 19 грудня російські війська вдарили балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеського району. Кількість загиблих зросла до восьми осіб. Щонайменше 27 осіб травмовано.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Вісім життів обірвала ворожа атака на Одещину, ще 27 людей зазнали поранень», — наголосили рятувальники.
Зазначається, що під час атаки на об’єкт портової інфраструктури в епіцентрі опинився рейсовий автобус. Саме в його салоні перебувала частина постраждалих. Крім того, на парковці спалахнули вантажні автомобілі, також зазнали пошкоджень легкові автівки.
ФОТО
Нагадаємо, вчора увечері Росія масовано вдарила по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок удару спалахнули вантажні автомобілі на парковці. Попередньо, місцева влада інформувала, що загинули семеро людей, а 15 — отримали поранення.