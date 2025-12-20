ТСН у соціальних мережах

В епіцентрі був автобус: зросла кількість жертв удару балістикою по портовій інфраструктурі на Одещині

Внаслідок атаки виникло займання багатьох транспортних засобів

Олена Капнік
Атака РФ по Одеській області.

Атака РФ по Одеській області. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Доповнено додатковими матеріалами

Ввечері 19 грудня російські війська вдарили балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеського району. Кількість загиблих зросла до восьми осіб. Щонайменше 27 осіб травмовано.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Вісім життів обірвала ворожа атака на Одещину, ще 27 людей зазнали поранень», — наголосили рятувальники.

Зазначається, що під час атаки на об’єкт портової інфраструктури в епіцентрі опинився рейсовий автобус. Саме в його салоні перебувала частина постраждалих. Крім того, на парковці спалахнули вантажні автомобілі, також зазнали пошкоджень легкові автівки.

ФОТО

В Одеській області кількість загиблих зросла до восьми осіб. / © ГУ ДСНС в Одеській області

В Одеській області кількість загиблих зросла до восьми осіб. / © ГУ ДСНС в Одеській області

РФ ударила ракетами по портовій інфраструктурі на Одещині. / © ГУ ДСНС в Одеській області

РФ ударила ракетами по портовій інфраструктурі на Одещині. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Армія РФ ударила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Армія РФ ударила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, вчора увечері Росія масовано вдарила по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок удару спалахнули вантажні автомобілі на парковці. Попередньо, місцева влада інформувала, що загинули семеро людей, а 15 — отримали поранення.

