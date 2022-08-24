В Ердогана заявили, що повернення Криму Україні має бути "основою будь-якої угоди з РФ"

Механізм повернення українського Криму може бути покладений в основу угоди між українською та російською сторонами.

Про це повідомив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калін в інтерв'ю CNN.

"Анексія Криму Росією є незаконною, і позиція Туреччини щодо цього питання не змінилася від 2014 року. Крим є частиною української території. Це має бути основою будь-якої угоди, яка буде укладена (між РФ та Україною)", - заявив він.

Нагадаємо, Ердоган вважає, що Росія повинна повернути окупований півострів.

Раніше Зеленський заявив, що ми повертатимемо Крим будь-яким шляхом, яким вирішимо.

Як повідомлялося, Макрон закликав РФ припинити війну та вивести війська з України.

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