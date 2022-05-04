В Естонії заарештували чоловіка, який "уквітчав" вікно георгіївськими стрічками і наліпив на скло літеру Z

В Естонії заарештували чоловіка, який "уквітчав" вікно георгіївськими стрічками і наліпив на скло літеру Z

В Естонії карають громадян за розповсюдження рашистської символіки.

Житель одного з районів Талліна отримав 13 діб арешту за демонстрацію у вікні своєї квартири літери "Z" та георгіївських стрічок.

Про це повідомляють на сторінці місцевої поліції у фейсбук.

До поліції звернулися місцеві жителі і повідомили, що на вікні однієї з квартир будинку власник причепив російський прапор, георгіївські стрічки та символ "Z".

Правоохоронці відвідали чоловіка і наказали йому прибрати рашистські символи, втім, він цього в зазначений термін не зробив, тож відправився до райвідділку поліції.

Суд засудив жителя Таллінна до 13 діб арешту. Громадянин поїхав відбувати покарання просто з залу суду.

Нагадаємо, що у Росії дітям продовжують прищеплювати любов до війни, нацизму і загарбництва. У соцмережі з'явилися знімки іграшкового військового транспорту із символікою "Z" на російському прапорі, який продають у магазинах Єкатеринбурга та в онлайн-магазині.