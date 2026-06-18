В Естонії зробили гучну заяву про удари України по Москві: що сказали

Ханно Певкур / © Associated Press

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Удари українських безпілотників по нафтопереробних підприємствах у глибині Росії доводять, що російська столиця не захищена від наслідків війни, яку розв’язала Москва. Окрім того, посилення позицій України на полі бою є критично важливим для майбутніх перемовин.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур для «24 Каналу».

Позиція Естонії щодо атаки ЗСУ на Москву — що заявили

«Насамперед всі ці атаки відбуваються не тому, що Україна хоче атакувати Москву або Росію. Ці атаки відбуваються тому, що Росія розпочала війну проти України. Якщо врахувати також те, що Росія вчинила так багато воєнних злочинів, — а останнім з них був напад на Києво-Печерську лавру, — то, звичайно, Україна має повне право на самооборону. Тож ми маємо розглядати це як самооборону», — зазначив Певкур.

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Міністр також висловив сподівання, що подібні інциденти допоможуть змінити сприйняття війни серед російського суспільства. Водночас він підкреслив, що єдина людина, здатна завершити бойові дії негайно, перебуває в Кремлі.

На думку Певкура, для цього Путіну достатньо наказати вивести війська з території України, а також повернути військовополонених та депортованих дітей. Оскільки наразі не спостерігається зацікавленості російського керівництва в мирі, союзники мають нарощувати допомогу Україні.

«На жаль, ми бачимо, що Путін у цьому не зацікавлений. Тож це дає нам зрозуміти, що, по-перше, ми маємо продовжувати допомагати Україні настільки, наскільки це можливо. По-друге, нам потрібно посилити нашу підтримку України. І по-третє, звісно, чим кращу позицію Україна зможе зайняти на переговорах чи під час цих зустрічей, тим краще», — наголосив Ханно Певкур.

Атака ЗСУ по Москві — останні новини

Нагадаємо, українські дрони атакували Москву 18 червня. Після ударів по нафтопереробному заводу жителі столиці РФ почали скаржитися на чорний наліт, який вкрив автомобілі, вікна будинків та одяг.

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У Кремлі заявили, що не задоволені атакою дронів по Москві та звинувачують Україну у зриві налагодження безпосередніх контактів Путіна та Зеленського.

Також у Міністерстві оборони України попередили жителів Москви про нові, потужніші удари, допоки диктатор Росії Володимир Путін не закінчить війну.

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