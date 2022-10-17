"В ейфорії ідуть в наступ": росіяни на Луганщині знайшли спосіб, як не загинути в стані шоку

На Луганщині чимало росіян ідуть в атаку під дією промедолу. Таким чином вони намагаються не вмерти від шоку.

Таке припущення в ефірі телемарафону висловив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Я не намагаюся бути експертом, але є таке припущення, що все ж таки деякі ті "мобіки" просто колють собі по дві дози промедолу. Це у них наркотичний засіб, щоб в стані шоку не загинути. Це абсолютно нормально, в кожній аптечці повинен бути наркотик або там промедол, або щось на кшталт такого. Вони одразу два шприци вколюють собі і дійсно на піднесеному стані, в ейфорії йдуть, і біль вони не відчувають. Багато таких є свідчень від військових", — зазначив Гайдай.

Нагадаємо, що в Рубіжному на Луганщині новоприбулі кадирівці почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань, щоб розмістити там своїх офіцерів.

Нагадаємо, що ЗСУ перебувають на підступах до Кремінної на Луганщині. Населений пункт є плацдармом для розвитку наступу в напрямку Рубіжного та Старобільська.

Читайте також: