В ФСБ розповіли цікаві деталі про диверсанток, які отруїли окупантів у Криму – ЗМІ

Зокрема, відомо, що одна з дівчат кілька разів брала участь у конкурсах краси. Інша є донькою працівника міської адміністрації Сімферополя.

Росіяни заявили, що встановили особи двох диверсанток, які отруїли окупантів в одній із військових частин Сімферополя. Обидві – уродженки півострова, які ніколи не вирізнялися антиросійськими чи проукраїнськими поглядами.

Про це повідомляють російські телеграм-канали з посиланням на джерела в ФСБ Росії.

В окупованому Сімферополі до 28 осіб зросла кількість загиблих внаслідок отруєння російських військових. Так, у лікарнях померли ще четверо загарбників.

Що відомо про диверсанток, які отруїли російських військових у Криму

Також читайте Росіяни створили аналог СМЕРШу на окупованих територіях: ЗМІ назвали завдання ворога

Диверсантки, які отруїли ворожих військових, – уродженки Криму. Одна з них народилася у Сімферополі, інша – у Саках, але мешкає у Сімферополі. Вік дівчат становить близько 22 і 25 років.

"Обидві симпатичні, "навіть модельної зовнішності", що, за словами представників ФСБ, допомогло злочинницям вчинити вбивство та віддати довірливим військовим алкоголь та продукти з отрутою", – зазначається в повідомленні російського пабліка.

Там додали, що одна з диверсанток кілька разів брала участь у конкурсах краси. Інша є донькою працівника міської адміністрації Сімферополя. Її батько – "середньої руки" чиновник. ФСБ вже допитало чоловіка, але жодної цінної інформації він не надав.

Також повідомляється, що дівчата ніколи не вирізнялися антиросійськими чи проукраїнськими поглядами. Одна з них часто говорила, що не цікавиться політикою.

Водночас у ФСБ переконані, що отруйниці – диверсантки, яких "довго готували до виконання завдань". На користь цього припущення наводиться той факт, що одразу після передавання окупантам отруєних алкоголю та їжі дівчата дуже оперативно та професійно втекли.

Джерела в ФСБ вважають, що диверсантки зараз перебувають "або в Україні, або десь ховаються, готуючи нові диверсії проти Росії та російської армії".

Отруєння окупантів у Криму – що відомо

2 грудня стало відомо, що в Сімферополі дві диверсантки отруїли десятки російських військових. Дівчата пригостили отруєними алкоголем та їжею окупантів у одній із військових частин. Внаслідок отруєння спершу повідомлялося про 24 загиблих загарбників та ще 11 постраждалих, доправлених до лікарні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Сімферополі двоє жінок ліквідували понад 20 окупантів

Читайте також: