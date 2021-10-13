В Гаазі тривають дебати у справі українських моряків, захоплених росіянами в Керченській протоці

В Гаазі тривають дебати у справі українських моряків, захоплених росіянами в Керченській протоці

Арбітраж вирішує чи брати цю справу до розгляду.

Україна проти Росії в Міжнародному трибуналі з морського права в Гаазі. Там тривають дебати щодо українських моряків, яких три роки тому захопили російські прикордонники неподалік окупованого Криму.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 13 жовтня.

Арбітраж вирішує чи брати цю справу до розгляду. Українська делегація напередодні переконувала трибунал, що українські кораблі не займалися військовою діяльністю, про що росіяни добре знали. Тож судна підпадали під захист міжнародних конвенцій. Росіяни ж навпаки доводять, що ця справа поза юрисдикцією арбітражу.

Нагадаємо, російські прикордонники в Керченській протоці обстріляли і захопили три українські військові кораблі у 2018 році. Крім того, затримали двадцятьох чотирьох моряків, звинувативши їх у незаконному перетині російського кордону. Після цього Міжнародний трибунал із морського права зобов’язав Росію звільнити українців та повернути човни. Однак моряки провели в полоні дев'ять місяців, поки не повернулися додому внаслідок обміну полоненими.

Новини світу: в Гаазі тривають дебати у справі українських моряків

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