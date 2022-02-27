В Генштабі ЗСУ пояснили основну тактику російських окупантів

Окупанти знизили темпи наступу.

В Україні триває третя доба російського воєнного вторгнення. Російський окупант знизив темпи наступу, але все ще продовжує спроби розвити успіх на окремих напрямках.

Основною тактикою дій окупантів залишається рух та захоплення невеликих міст, сіл та автомобільних шляхів сполучення.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Основна мета противника полягає у блокуванні Києва.

"Завдяки потужному опору цивільного населення, підрозділів Збройних Сил України, національної гвардії та національної поліції, спроби взяття під контроль великих міст успіху не мали", - йдеться у заяві.

В ЗСУ також зазначили, що особовий склад окупаційних військ, переважна більшість яких є молоді строковики, виснажений попередніми військовими навчаннями та має низький морально-психологічний стан.

За наявною інформацією мають місце факти дезертирства, відмови військовослужбовців ЗС РФ від участі в бойових діях проти України та здачі у полон.

Нагадаємо, українська авіація перехопила російські штурмовики у небі над Києвом.

Вранці 27 лютого до Харкова прорвалася російська окупаційна техніка, але ворог вже несе втрати.