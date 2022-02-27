В Генштабі ЗСУ пояснили основну тактику російських окупантів

Окупанти знизили темпи наступу.
В Україні триває третя доба російського воєнного вторгнення. Російський окупант знизив темпи наступу, але все ще продовжує спроби розвити успіх на окремих напрямках.
Основною тактикою дій окупантів залишається рух та захоплення невеликих міст, сіл та автомобільних шляхів сполучення.
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Основна мета противника полягає у блокуванні Києва.
"Завдяки потужному опору цивільного населення, підрозділів Збройних Сил України, національної гвардії та національної поліції, спроби взяття під контроль великих міст успіху не мали", - йдеться у заяві.
В ЗСУ також зазначили, що особовий склад окупаційних військ, переважна більшість яких є молоді строковики, виснажений попередніми військовими навчаннями та має низький морально-психологічний стан.
За наявною інформацією мають місце факти дезертирства, відмови військовослужбовців ЗС РФ від участі в бойових діях проти України та здачі у полон.
Нагадаємо, українська авіація перехопила російські штурмовики у небі над Києвом.
Вранці 27 лютого до Харкова прорвалася російська окупаційна техніка, але ворог вже несе втрати.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія наносить удари по цивільному населенню:
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